У Луганській області ліквідували лісову пожежу

Фото: пожежа в Луганській області (facebook com lugdsns)

Пожежу було повністю ліквідовано о 17:20

У Луганській області рятувальники повністю ліквідували лісову пожежу. Пожежа сталася 6 липня.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За словами рятувальників, пожежа в Новоайдарському районі повністю погашено у 17:20 у понеділок, 13 липня.

Нагадаємо, лісову пожежу в Луганській області охопив площу близько 5 тисяч гектарів. В результаті події загинули п'ять осіб.

Раніше повідомлялося, що в результаті пожежі в Луганській області 34 людини госпіталізовано, з них 15 дітей.

Крім того, поліція розглядає три версії виникнення пожежі в Луганській області.