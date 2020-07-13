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У Луганській області ліквідували лісову пожежу

Понеділок 13 липня 2020 18:19
У Луганській області ліквідували лісову пожежу
Фото: пожежа в Луганській області (facebook com lugdsns)
Автор: РБК-Україна

Пожежу було повністю ліквідовано о 17:20

У Луганській області рятувальники повністю ліквідували лісову пожежу. Пожежа сталася 6 липня.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За словами рятувальників, пожежа в Новоайдарському районі повністю погашено у 17:20 у понеділок, 13 липня.

Нагадаємо, лісову пожежу в Луганській області охопив площу близько 5 тисяч гектарів. В результаті події загинули п'ять осіб.

Раніше повідомлялося, що в результаті пожежі в Луганській області 34 людини госпіталізовано, з них 15 дітей.

Крім того, поліція розглядає три версії виникнення пожежі в Луганській області.

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