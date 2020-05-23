В Луганской области карантин ослабят 25 мая

Фото: в Луганской области ослабят карантин (РБК-Украина)

В регионе заработают детские сады и спортзалы

В Луганской области самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом и стопроцентная обеспеченность медицинских учреждений, поэтому регион готов к ослаблению карантина. Такое решение было принято членами региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Так, с понедельника будет восстановлены пассажирские перевозки автомобильным транспортом по области и на международном сообщении.

Также откроют детские сады, разрешат проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей и религиозных мероприятий с определенными ограничениями.

"С 1 июня начинаем межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом и железной дорогой по всем видам внутреннего сообщения", - заявил глава ОГА Сергей Гайдай.

Кроме того, разрешается открытие всех заведений физической культуры и спорта, спортивные залы и фитнес-центры, но групповые занятия не более 10 человек.

Напомним, в Министерстве здравоохранения назвали девять областей, которые не отвечают критериям для ослабления карантина.

Кроме того, 22 мая в Украине начался режим адаптивного карантина, при котором ограничения ослабляют в каждой области отдельно.

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Автор: Валерия Мрачковская