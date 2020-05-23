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У Луганській області карантин послаблять 25 травня

Новини » Коронавірус     23.05.2020 - 21:30
У Луганській області карантин послаблять 25 травня
Фото: у Луганській області послаблять карантин (РБК-Україна)

У регіоні запрацюють дитячі сади і спортзали

У Луганській області найнижчий рівень захворюваності коронавірусом і стовідсоткова забезпеченість медичних установ, тому регіон готовий до ослаблення карантину. Таке рішення було прийнято членами регіональної комісії ТЕБ та НС.

Про це повідомляє прес-служба Луганської обласної державної адміністрації.

Так, з понеділка буде відновлено пасажирські перевезення автомобільним транспортом по області та на міжнародному повідомленні.

Також відкриють дитячі садки, дозволять проведення спортивних заходів до 50 осіб без глядачів і релігійних заходів з певними обмеженнями.

"З 1 червня починаємо міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом і залізницею за всіма видами внутрішнього сполучення", - заявив голова ОДА Сергій Гайдай.

Крім того, дозволяється відкриття всіх закладів фізичної культури та спорту, спортивні зали та фітнес-центри, але групові заняття не більше 10 осіб.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я назвали дев'ять областей, які не відповідають критеріям для ослаблення карантину.

Крім того, 22 травня в Україні почався режим адаптивного карантину, при якому обмеження послаблюють у кожній області окремо.

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Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України Луганськкарантин
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