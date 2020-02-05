В Луганской области карантин объявили еще в одном городе

В городе Рубежном Луганской области введен карантин в учреждениях общего среднего образования из-за превышения эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Рубежанского городского совета.

Как отмечается, учеба в школах будет приостановлено с 6 февраля.

"Управления образования Рубежанского городского совета Луганской области сообщает, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации, превышением эпидпорога заболеваемости детей ОРВИ и гриппом в учреждениях общего среднего города Рубежного приостановлен образовательный процесс с 06 по 14 февраля 2020 года", - говорится в сообщении.

Отметим, что вчера все школы закрыли на карантин в Ровно и Луганск.

Также в Черновцах в связи с гриппом закрыли все школы на карантин. На обучение в школу 3 февраля не пришли более 6 тысяч человек, из которых 4,5 тысячи из-за заболевания ОРВИ.

Добавим, что в Хмельницком с 3 февраля закрыли на карантин все школы. Такое решение приняли из-за повышения уровня заболеваемости среди учащихся гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ), а также "в связи с необходимостью их профилактики эпидемического распространения".