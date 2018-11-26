В Черкасской области из-за тумана произошло масштабное ДТП, четверо погибших

Фото: место ДТП (vycherpno.ck.ua)

В частности, произошло лобовое столкновение двух грузовиков DAF

В Христиновском районе Черкасской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли четеверо людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как отмечается, на автодороге "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка" произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей DAF.

В результате столкновения, водитель и пассажир одного автомобиля DAF от полученных травм погибли на месте происшествия. Водитель второго грузовика скончался в карете скорой медицинской помощи, когда его везли в больницу.

После ДТП на автодороге образоваласть пробка. В 02:50, когда на месте происшествия работали спасатели, на расстоянии около 800 метров от места ДТП, в грузовой автомобиль "Камаз", который из-за пробки стоял на обочине, врезался автомобиль Volkswagen Golf. В результате столкновения 70-летний водитель погиб на месте. По предварительной информации, водитель не сориентировался из-за тумана.

Спасатели с помощью специального инженерного оборудования деблокировали тела всех погибших из салонов искореженных автомобилей. Обстоятельства ДТП выясняются.

Фото с места ДТП (vycherpno.ck.ua)

Напомним, из-за непогоды на автодорогах Украины начали ограничивать движение крупногабаритного транспорта. В частности, в Киеве до конца суток, 26 ноября, сохранится туман и видимость на дорогах 200-500 м.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 26 ноября на большинстве территории Украины синоптики прогнозируют осадки. В северных областях пройдет снег, температура воздуха днем +11. В Киеве пройдет снег с дождем, днем от 0 до +2, ночью от -3 до -5. Ветер юго-западный, 5-10 м/сек.