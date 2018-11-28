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У Луганській області сталося масштабне ДТП на мосту, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    28.11.2018 - 17:55
У Луганській області сталося масштабне ДТП на мосту, є загиблі
Фото: вантажівка, яка спричинила ДТП (facebook.com/Тетяна Погукай)

Двоє людей загинули та п'ятеро отримали поранення

У місті Сватове (Луганська область) сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), унаслідок якої загинули двоє людей та ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника відділу комунікації поліції Луганської області Тетяни Погукай у Facebook.

Як зазначається, аварія сталася на на автомобільному мосту через річку Красна. 

Водій вантажного автомобілю FAW, який був завантажений піском, зіткнувся із транспортними засобами ГАЗ-2217, Daewoo та Suzuki Vitara, які рухалися у попутному напрямку та перед мостом зупинилися на червоне світло світлофора. Зупинку вони були змушені зробити, бо на мосту ведуться ремонтні роботи і рух регулюється світлофорами.

 

Фото: місце події (facebook.com/Тетяна Погукай)

Унаслідок цього дві людини загинули та ще п'ятьох доставили до лікарні.

На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

У Луганській області сталося масштабне ДТП на мосту, є загиблі

Нагадаємо, у Христинівському районі Черкаської області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у результаті якої загинули четеверо людей. Там сталося лобове зіткнення двох вантажних автомобілів DAF. А згодом у "Камаз", який припаркувався на узбіччі неподалік місця аварії, врізався автомобіль Volkswagen Golf. 

Крім того, у понеділок, 26 листопада, у Запорізькій області у селі Велика Знам'янка водій збив двох дітей. Один хлопчик від отриманих травм помер, інший - у лікарні.

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