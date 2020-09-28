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В Луганской области снова горит лес

Луганская область, Понедельник 28 сентября 2020 09:36
В Луганской области снова горит лес
Фото: пожар в Луганской области (dsns.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Возле села Нижнетеплое Станично-Луганского района произошел пожар. Горит лес.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Вчера вечером пожар был локализован. Площадь пройденная огнем составляет около 20 га.

По состоянию на утро, гасят отдельные очаги тления кустарников и лесной подстилки. К тушению привлечены 101 человек и 38 единиц техники, из них от ГСЧС 33 человека личного состава и 10 единиц техники.

Напомним, в Луганской области 4 сентября произошел пожар на границе Новоайдарского и Станичо-Луганского районов. Его тушили шесть дней.

Ранее РБК-Украина писало, что в Луганской области во время тушения лесного пожара погиб военнослужащий.

Кроме того, в результате масштабного лесного пожара в Харьковской области пострадали более 30 человек.

По предварительной версии, причиной пожара в Харьковской области является человеческий фактор, также рассматривается поджог.

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