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У Луганській області знову горить ліс

Луганська область, Понеділок 28 вересня 2020 09:36
У Луганській області знову горить ліс
Фото: пожежа в Луганській області (dsns.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Поблизу села Нижньотепле Станично-Луганського району сталась пожежа. Горить ліс.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вчора ввечері пожежу було локалізовано. Площа пройдена вогнем становить близько 20 га.

Станом на ранок, гасять окремі осередки тління чагарників та лісової підстилки. До гасіння залучено 101 чоловік та 38 одиниць техніки, з них від ДСНС 33 чоловіки особового складу та 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, в Луганській області 4 вересня сталась пожежа на кордоні Новоайдарського та Станичо-Луганського районів. Її гасили шість днів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Луганській області під час гасіння лісової пожежі загинув військовослужбовець.

Крім того, в результаті масштабної лісової пожежі в Харківській області постраждали понад 30 осіб.

За попередньою версією, причиною пожежі в Харківській області є людський фактор, також розглядається підпал.

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Новини України Надзвичайні події пожежаЛуганськ
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