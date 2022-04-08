Из Луганской области эвакуировали полторы тысячи человек, среди них пациенты хосписа
Из Луганской области более 1500 человек направляются в центр и Запад Украины. Также удалось вывезти пациентов хосписа из Кременной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОВА Сергея Гайдая.
По его словам, с каждым днем из-за усиления обстрелов эвакуировать местных жителей становится все труднее.
"Обстрелы усиливаются в каждом населенном пункте, русские разрушают железнодорожное сообщение, направили ракеты по вокзалу в Краматорске", - сказал Гайдай.
Также он добавляет, что оккупанты не жалеют ни детей, ни женщин, ни стариков.
В частности, сегодня людей эвакуировали из:
- Северодонецка сегодня эвакуированы 217 человек;
- Лисичанска - 465 человек;
- Горной общины - 640 человек;
- Кременной - 155 человек (среди которых последние 24 пациента хосписа);
- Рубежного - 30 человек.
Из Луганской области эвакуировали 1500 местных жителей (t.me/luhanskaVTSA)
Ранее мы сообщали, что оккупанты будут пытаться прорвать оборону на Донецком и Луганском направлении.
Также мы писали, что в Луганской области оккупанты разрушили все больницы.
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