Из Луганской области эвакуировали полторы тысячи человек, среди них пациенты хосписа

Из Луганской области более 1500 человек направляются в центр и Запад Украины. Также удалось вывезти пациентов хосписа из Кременной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, с каждым днем из-за усиления обстрелов эвакуировать местных жителей становится все труднее.

"Обстрелы усиливаются в каждом населенном пункте, русские разрушают железнодорожное сообщение, направили ракеты по вокзалу в Краматорске", - сказал Гайдай.

Также он добавляет, что оккупанты не жалеют ни детей, ни женщин, ни стариков.

В частности, сегодня людей эвакуировали из:

Северодонецка сегодня эвакуированы 217 человек;

Лисичанска - 465 человек;

Горной общины - 640 человек;

Кременной - 155 человек (среди которых последние 24 пациента хосписа);

Рубежного - 30 человек.

Из Луганской области эвакуировали 1500 местных жителей (t.me/luhanskaVTSA)