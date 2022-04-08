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Из Луганской области эвакуировали полторы тысячи человек, среди них пациенты хосписа

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Луганская область , Пятница 08 апреля 2022 16:50
Из Луганской области эвакуировали полторы тысячи человек, среди них пациенты хосписа Из Луганской области эвакуировали 1500 местных жителей (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Татьяна Самарук

Из Луганской области более 1500 человек направляются в центр и Запад Украины. Также удалось вывезти пациентов хосписа из Кременной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, с каждым днем из-за усиления обстрелов эвакуировать местных жителей становится все труднее.

"Обстрелы усиливаются в каждом населенном пункте, русские разрушают железнодорожное сообщение, направили ракеты по вокзалу в Краматорске", - сказал Гайдай.

Также он добавляет, что оккупанты не жалеют ни детей, ни женщин, ни стариков.

В частности, сегодня людей эвакуировали из:

  • Северодонецка сегодня эвакуированы 217 человек;
  • Лисичанска - 465 человек;
  • Горной общины - 640 человек;
  • Кременной - 155 человек (среди которых последние 24 пациента хосписа);
  • Рубежного - 30 человек.

Из Луганской области эвакуировали полторы тысячи человек, среди них пациенты хосписаИз Луганской области эвакуировали полторы тысячи человек, среди них пациенты хосписаИз Луганской области эвакуировали полторы тысячи человек, среди них пациенты хосписаИз Луганской области эвакуировали полторы тысячи человек, среди них пациенты хосписаИз Луганской области эвакуировали 1500 местных жителей (t.me/luhanskaVTSA)

Ранее мы сообщали, что оккупанты будут пытаться прорвать оборону на Донецком и Луганском направлении.

Также мы писали, что в Луганской области оккупанты разрушили все больницы.

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