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З Луганської області евакуювали півтори тисячі людей, серед них пацієнти хоспісу

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Луганська область , П'ятниця 08 квітня 2022 16:50
З Луганської області евакуювали півтори тисячі людей, серед них пацієнти хоспісу З Луганської області евакуювали 1500 місцевих жителів (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Тетяна Самарук

З Луганської області понад 1500 людей прямують до Центру та Заходу України. Також вдалося вивезти пацієнтів хоспісу із Кремінної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, з кожним днем через посилення обстрілів евакуювати місцевих жителів стає все важче.

"Обстріли посилюються в кожному населеному пункті, росіяни руйнують залізничне сполучення, спрямували ракети по вокзалу в Краматорську", - сказав Гайдай.

Також він додає, що окупанти не жаліють ані дітей, ані жінок, ані людей похилого віку.

Зокрема, сьогодні людей евакуювали з:

  • Сєвєродонецька сьогодні евакуйовані 217 осіб;
  • Лисичанська - 465 осіб;
  • Гірської громади - 640 осіб;
  • Кремінної - 155 осіб (серед яких останні 24 пацієнти хоспісу);
  • Рубіжного - 30 осіб.

З Луганської області евакуювали півтори тисячі людей, серед них пацієнти хоспісуЗ Луганської області евакуювали півтори тисячі людей, серед них пацієнти хоспісуЗ Луганської області евакуювали півтори тисячі людей, серед них пацієнти хоспісуЗ Луганської області евакуювали півтори тисячі людей, серед них пацієнти хоспісуЗ Луганської області евакуювали 1500 місцевих жителів (t.me/luhanskaVTSA)

Раніше ми повідомляли, що окупанти намагатимуться прорвати оборону на Донецькому та Луганському напрямку.

Також ми писали, що у Луганській області окупанти зруйнували всі лікарні.

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