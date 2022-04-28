Из Луганской области эвакуировали еще 53 человека, - ОВА

Еще 53 жителя уже эвакуированы из Луганской области. Это жители Северодонецка, Попасной и Лисичанска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА (ОГА) Сергея Гайдая.

"Мы уговариваем ежедневно - просим эвакуироваться уже два месяца. Но вот есть случаи, когда разговариваешь с человеком, который потерял все, неделями живет в подвале, но выезжать отказывается. А через три дня видишь его в пункте сбора", - говорится в сообщении.

По словам главы региона, особенно сложно уверить в необходимости уезжать жителей Северодонецка.

Однако 28 апреля десять уже согласились. Как и 36 жителей Лисичанска. Скоро они будут в Днепре. Удалось спасти и семерых жителей Попасной. Пытаемся вывезти еще - желающих уберечь себя от "русского мира" там достаточно", - говорит Гайдай.