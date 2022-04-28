Из Луганской области эвакуировали еще 53 человека, - ОВА

Еще 53 жителя уже эвакуированы из Луганской области. Это жители Северодонецка, Попасной и Лисичанска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА (ОГА) Сергея Гайдая.
"Мы уговариваем ежедневно - просим эвакуироваться уже два месяца. Но вот есть случаи, когда разговариваешь с человеком, который потерял все, неделями живет в подвале, но выезжать отказывается. А через три дня видишь его в пункте сбора", - говорится в сообщении.
По словам главы региона, особенно сложно уверить в необходимости уезжать жителей Северодонецка.
Однако 28 апреля десять уже согласились. Как и 36 жителей Лисичанска. Скоро они будут в Днепре. Удалось спасти и семерых жителей Попасной. Пытаемся вывезти еще - желающих уберечь себя от "русского мира" там достаточно", - говорит Гайдай.
Как сообщалось, в Северодонецке Луганской области больница осталась без света и воды из-за обстрела оккупантов. Это одно из двух функционирующих медучреждений региона, где оказывается помощь пострадавшим.
Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.