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З Луганської області евакуювали ще 53 людини, - ОВА

Фото: у Луганській області триває евакуація населення (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Гурковська

Ще 53 мешканців вже евакуйовані з Луганщини. Це мешканці Сєвєродонецька, Попасної та Лисичанська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА (ОДА) Сергія Гайдая.

"Ми вмовляємо щодня - просимо евакуюватися вже два місяці. Та от є випадки, коли розмовляєш з людиною, яка втратила все, тижнями мешкає в підвалі, але виїжджати відмовляється. А через три дні бачиш її у пункті збору", - йдеться в повідомленні.

За словами очільника регіону, особливо важко запевнити в необхідності виїжджати жителів Сєвєродонецька.

"Однак 28 квітня десятеро вже погодилися. Як і 36 жителів Лисичанська. Скоро вони будуть в Дніпрі. Вдалося врятувати і сімох мешканців Попасної. Намагаємося вивезти ще - бажаючих уберегти себе від "руського миру" там вдосталь", - каже Гайдай.

Як повідомлялось, в Сєвєродонецьку Луганської області лікарня залишилася без світла і води через обстріл окупантів. Це один із двох функціонуючих медзакладів регіону, де надається допомога постраждалим.

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