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Из Луганской области эвакуировали еще 53 человека, - ОВА

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Луганск, Четверг 28 апреля 2022 13:05
Из Луганской области эвакуировали еще 53 человека, - ОВА Фото: в Луганской области продолжается эвакуация населения (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталия Гурковская

Еще 53 жителя уже эвакуированы из Луганской области. Это жители Северодонецка, Попасной и Лисичанска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА (ОГА) Сергея Гайдая.

"Мы уговариваем ежедневно - просим эвакуироваться уже два месяца. Но вот есть случаи, когда разговариваешь с человеком, который потерял все, неделями живет в подвале, но выезжать отказывается. А через три дня видишь его в пункте сбора", - говорится в сообщении.

По словам главы региона, особенно сложно уверить в необходимости уезжать жителей Северодонецка.

Однако 28 апреля десять уже согласились. Как и 36 жителей Лисичанска. Скоро они будут в Днепре. Удалось спасти и семерых жителей Попасной. Пытаемся вывезти еще - желающих уберечь себя от "русского мира" там достаточно", - говорит Гайдай.

Как сообщалось, в Северодонецке Луганской области больница осталась без света и воды из-за обстрела оккупантов. Это одно из двух функционирующих медучреждений региона, где оказывается помощь пострадавшим.

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