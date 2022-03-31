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В Луганской области десятки жилых домов, школа и нефтяное хранилище охвачены огнем (фото)

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Четверг 31 марта 2022 07:55
В Луганской области десятки жилых домов, школа и нефтяное хранилище охвачены огнем (фото) Фото: обстрел Луганской области привел к пожару на нефтяном хранилище (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Роман Мирончук

Вчера и сегодня, 30-31 марта, российские оккупанты продолжили обстрел Луганской области, из-за чего десятки жилых домов Северодонецка и Лисичанска, а также школа и нефтяное хранилище были охвачены огнем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Школа, нефтяное хранилище, десятки домов Северодонецка и Лисичанска охвачены огнем россиян, пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было унести с улиц", - заявил Гайдай.

По его словам, без учета вчерашних утренних обстрелов, в Лисичанске от обстрелов оккупантов загорелись 9 жилых домов, в Северодонецке - 5 и школа, в Рубежном - 1. Ряд домов повреждены без возгораний.

"Россияне бьют из всех видов тяжелого вооружения. Если раньше в Лисичанске люди чувствовали себя более или менее безопасно, по сравнению с ситуацией в других городах области, то вчера, наверное, не осталось ни одного микрорайона, куда бы ни попал "русский мир", - отметил глава Луганской ОГА.

Оккупанты обстреляли Луганскую область (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Гайдай подчеркнул, что каждая из трех основных частей населенного пункта пострадала от артиллерии и градов. При этом счет разрушенных домов шел на десятки, как и пострадавших.

Два человека погибли, двое детей находятся в тяжелом состоянии. Окончательное количество жертв еще устанавливается.

"Уже вечером в Северодонецке произошло возгорание школы, а в Лисичанске - нефтяного хранилища. Для скорейшей локализации очага туда направлен усиленный наряд спасателей", - заявил Гайдай.

По его словам, в течение суток ВСУ отбили 5 атак врага в Луганской и Донецкой областях. В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем.

Подразделения противовоздушной обороны в небе Донбасса сбили 1 вражеский самолет, 3 беспилотных летательных аппарата противника и 1 крылатую ракету.

Напомним, в ООН заявили о том, что неизбирательные атаки РФ по Украине могут приравнять к военным преступлениям.

Мы также писали о том, что оккупанты обстреляли Марьинку фосфорными снарядами.

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