У Луганській області десятки житлових будинків, школа і нафтове сховище охоплені вогнем (фото)
Вчора і сьогодні, 30-31 березня, російські окупанти продовжили обстріл Луганської області, через що десятки житлових будинків Сєвєродонецька і Лисичанська, а також школа і нафтове сховище були охоплені вогнем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.
"Школа, нафтове сховище, десятки будинків Сєвєродонецька і Лисичанська охоплені вогнем росіян, постраждалих і загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць", - заявив Гайдай.
За його словами, без урахування вчорашніх ранкових обстрілів, в Лисичанську від обстрілів окупантів загорілися 9 житлових будинків, в Сєвєродонецьку - 5 і школа, в Рубіжному - 1. Ряд будинків пошкоджені без загорянь.
"Росіяни б'ють з усіх видів важкого озброєння. Якщо раніше в Лисичанську люди відчували себе більш-менш безпечно, порівняно з ситуацією в інших містах області, то вчора, напевно, не залишилося жодного мікрорайону, куди б не потрапив "русский мир", - зазначив голова Луганської ОДА.
Окупанти обстріляли Луганську область (фото: t.me/luhanskaVTSA)
Гайдай підкреслив, що кожна з трьох основних частин населеного пункту постраждала від артилерії і градів. При цьому рахунок зруйнованих будинків йшов на десятки, як і постраждалих.
Двоє людей загинули, двоє дітей перебувають у важкому стані. Остаточна кількість жертв ще встановлюється.
"Вже ввечері в Сєвєродонецьку сталося загоряння школи, а в Лисичанську - нафтового сховища. Для якнайшвидшої локалізації вогнища туди направлений посилений наряд рятувальників", - заявив Гайдай.
За його словами, протягом доби ЗСУ відбили 5 атак ворога в Луганській і Донецькій областях. Зокрема, українські захисники знищили 10 танків, 18 одиниць броньованої та 13 одиниць автомобільної техніки, 15 артилерійських систем.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі Донбасу збили 1 ворожий літак, 3 безпілотних літальних апарати противника і 1 крилату ракету.
Нагадаємо, в ООН заявили про те, що невибіркові атаки РФ по Україні можуть прирівняти до військових злочинів.
Ми також писали про те, що окупанти обстріляли Мар'їнку фосфорними снарядами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.