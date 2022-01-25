В Луганской области депутат организовал продажу поддельных COVID-сертификатов и тестов

По данным следствия, организовал продажу поддельных COVID-документов директор "Центра первичной медико-санитарной помощи" одного из районов Харьковской области, депутат местного совета. В группу входили две жительницы Луганской области, работавших в частной компании по трудоустройству за рубежом. Фейковые сертификаты о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тесты они продавали своим клиентам.

Как отметили в СБУ, депутат отвечал за "достоверность" фальшивых COVID-документов . Он обеспечивал внесение данных о якобы сделанной прививке в электронную систему eHealth. Стоимость одного такого документа составлял 2,2 тысячи гривен. В месяц группа зарабатывала более 100 тысяч гривен.

Преступная группа охватывала жителей Харьковской, Луганской, Полтавской и Киевской областей. Всего правоохранители задокументировали 8 эпизодов противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщении о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений);

ст. 366 (служебный подлог);

Также готовятся документы в суд для избрания им меры пресечения и отстранение медика от исполнения служебных обязанностей.