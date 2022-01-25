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Рада передумала вводить уголовную ответственность за подделку COVID-сертификатов

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Вторник 25 января 2022 15:29
Рада передумала вводить уголовную ответственность за подделку COVID-сертификатов Фото: Рада передумала вводить уголовную ответственность за подделку COVID-сертификатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во время второго чтения, Верховная рада провалила голосование за закон, который предусматривает уголовную ответственность за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок.Также документ не был направлен на повторное рассмотрение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

Согласно данным пресс-служба, закон поддержали 192 депутата. Против него выступили 6 человек, а воздержались - 84.

В частности, депутаты не поддержали и предложение вернуть законопроект на доработку с последующим повторным голосованием во время второго чтения.

Что предусматривал законопроект об уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов:

  • ответственность за использование заведомо подложных документов, подтверждающих проведение вакцинации против особо опасных инфекций. Наказание предусматривало от 17 тысяч до 34 тысяч гривен или ограничение свободы на срок до двух лет.
  • ответственность за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о проведении профилактических прививок. Наказание предусматривало от 34 тысяч до 68 тысяч гривен или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет.
  • ответственность за изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок. Наказание предусматривало штраф от 85 тысяч до 170 тысяч гривен или лишением свободы на срок до трех лет.

Напомним, РБК-Украина писало о первом чтение Верховной рады, во время которого законопроект был поддержан.

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