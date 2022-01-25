У Луганській області депутат організував продаж підроблених COVID-сертифікатів і тестів

За даними слідства, організував продаж підроблених COVID-документів директор "Центру первинної медико-санітарної допомоги" одного з районів Харківської області, депутат місцевої ради. До групи входили дві мешканки Луганської області, які працювали в приватній компанії з працевлаштування за кордоном. Фейкові сертифікати про вакцинацію від коронавірусу і ПЛР-тести вони продавали своїм клієнтам.

Як зазначили в СБУ, депутат відповідав за "достовірність" фальшивих документів. Він забезпечував внесення даних про нібито зроблене щеплення в електронну систему eHealth. Вартість одного такого документа становив 2,2 тисячі гривень. На місяць група заробляла понад 100 тисяч гривень.

Злочинна група охоплювала жителів Харківської, Луганської, Полтавської та Київської областей. Всього правоохоронці задокументували 8 епізодів протиправної діяльності.

Вирішується питання про повідомлення про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь);

ст. 366 (службове підроблення);

Також готуються документи до суду для обрання їм запобіжного заходу та відсторонення медика від виконання службових обов'язків.