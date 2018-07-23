Все еще обесточены населенные пункты Катериновка, Троицкое и Золотое

В Луганской области частично восстановили электроснабжение, однако обесточенными из-за непогоды остаются населенные пункты Катериновка, Троицкое и Золотое. Об этом сообщил пресс-секретарь ООО "Луганское энергетическое объединение" Евгений Наседкин, передает Hromadske radio.

Так, он отметил, что энергетики работали ночью.

"Удалось устранить почти все повреждения, вызванные непогодой и нестабильной работой электросистемы Луганской области", - сообщил Наседкін.

Сейчас, по его словам, остаются обесточенными около 1100 потребителей с 3544, обесточенных 22 июля.

Также Наседкін отметил, что повреждения пока не удалось уладить на территории обслуживания прифронтового Попаснянского РЕМ.

"Это населенные пункты Катериновка, Троицкое и Золотое. Для возобновления электроснабжения энергетики должны согласовать свои действия с военными", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в Луганской области в результате непогоды без света остались 3544 абонентов в пяти населенных пунктах.