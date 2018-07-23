Все ще знеструмлені населені пункти Катеринівка, Троїцьке та Золоте

В Луганській області частково відновили електропостачання, проте знеструмленими через негоду залишаються населені пункти Катеринівка, Троїцьке та Золоте. Про це повідомив прес-секретар ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" Євген Наседкін, передає Hromadske radio.

Так, він зазначив, що енергетики працювали вночі.

"Вдалося усунути майже всі пошкодження, викликані негодою та нестабільною роботою електросистеми Луганської області", - повідомив Наседкін.

Наразі, за його словами, залишаються знеструмленими близько 1100 споживачів з 3544, знеструмлених 22 липня.

Також Наседкін зазначив, що пошкодження поки що не вдалося владнати на території обслуговування прифронтового Попаснянського РЕМ.

"Це населені пункти Катеринівка, Троїцьке та Золоте. Для поновлення електропостачання енергетики повинні узгодити свої дії з військовими", - додав він.

Раніше повідомлялося, що у Луганській області внаслідок негоди без світла залишилися 3544 абонентів в 5 населених пунктах.