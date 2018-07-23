У Луганській області без світла залишаються понад 3,5 тис. абонентів

Станом на 19:00 22 липня було знеструмлено 44 підстанції

У Луганській області внаслідок негоди без світла залишилися 3544 абонентів у п'яти населених пунктах. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання".

Станом на 19:00 22 липня було знеструмлено 44 підстанції.

"В місті Сєвєродонецьк та прилеглій Пурдівці без електроенергії опинилися 2010 абонентів. На території обслуговування Попаснянського РЕМ без світла перебували 771 абонент в місті Гірськ та 303 абоненти в населеному пункті Катеринівка. На території обслуговування Щастинського РЕМ без світла опинилися 460 споживачів в селі Сотенне", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 липня сталося аварійне знеструмлення шахти у населеному пункті Тошківка. В результаті події під землею виявилося майже 90 шахтарів.

15 липня 90 шахтарів, які протягом 6 годин були заблокованими під землею в зв'язку із знеструмленням населеного пункту, вивели на поверхню.