В Луганской области на 5,5 лет приговорили боевика "ЛНР"

В Луганской области приговорили к 5,5 годам заключения боевика "ЛНР". Его задержали на линии разграничения в августе этого года.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Преступник хотел попасть на подконтрольную Украине территорию в разведовательных целях. Известно, что в июне 2014 года житель Луганска присоединился к батальйону "ЛНР" "Заря" в статусе разведчика и занимался разведкой на наблюдательных постах боевиков. Позже он ушел в батальйон "народной милиции ЛНР".

Осужденный участвовал в вооруженном сопротивлении украинским войскам, в частности, в боях под Золотым.

Рубежанский городской суд признал боевика виновным по ч.2 статьи 260 (создание незаконных вооруженных формирований) и ч.2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. У стороны защиты есть месяц для обжалования приговора.

Ранее сообщалось, что боевики "ЛНР" хотели завербовать сотрудницу Луганской ОГА.

Кроме этого, в конце сентября СБУ задержала боевика "ЛНР" в Северодонецке.