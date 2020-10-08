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У Луганській області на 5,5 років засуджено бойовика "ЛНР"

Автор: Роман Тверденко

У Луганській області засудили до 5,5 років ув'язнення бойовика "ЛНР". Його затримали на лінії розмежування в серпні цього року.

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Про це повідомляє Служба безпеки України.

Злочинець хотів потрапити на підконтрольну територію в Україні розвідувальних цілях. Відомо, що в червні 2014 року житель Луганська приєднався до батальйону "ЛНР" "Зоря" у статусі розвідника і займався розвідкою на спостережних постах бойовиків. Пізніше він пішов у батальйон "народної міліції ЛНР".

Засуджений брав участь у збройному опорі українським військам, зокрема, в боях під Золотим.

Рубіжанський міський суд визнав бойовика винним за ч.2 статті 260 (створення незаконних збройних формувань) і ч.2 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. У сторони захисту є місяць для оскарження вироку.

Раніше повідомлялося, що бойовики "ЛНР" хотіли завербувати співробітницю Луганської ОДА.

Крім цього, наприкінці вересня СБУ затримала бойовика "ЛНР" в Сєвєродонецьку.

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