ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

СБУ задержала боевика "ЛНР" в Северодонецке

Северодонецк, Вторник 29 сентября 2020 12:47
СБУ задержала боевика "ЛНР" в Северодонецке
Фото: задержание боевика "ЛНР" (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

СБУ задержала в Северодонецке боевика так называемой "ЛНР". Он участвовал в событиях 2014 года в Луганской области.

Об этом сообщает сайт Службы безопасности Украины.

Установлено, что мужчина принимал участие в захвате административных зданий в 2014 году. Присоединившись к боевикам в апреле 2014 года, он участвовал в штурме здания управления СБУ в Луганской области. Позже в составе группы "казака" Павла Дремова был причастен к захвату админзданий в Северодонецке.

Также известно, что преступник был сообщником диверсионной группы "Ямала", готовившей терракты в Северодонецке ко Дню независимости в 2014 году. После освобождения города мужчина скрывался от правоохранительных органов.

СБУ сообщила боевику о подозрении по ч.2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины (участие в незаконных вооруженных формированиях). Ему грозит заключение до 8 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Харькове СБУ разоблачила группу, которая подделывала и продавала лекарства.

Также РБК-Украина писало, что СБУ блокировала деятельность ботофермы, курируемой из России.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Служба безопасности Украины
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь