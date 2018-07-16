Света нет в 15 населенных пунктах

В Луганской области более 2 тыс. людей остаются без света. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Луганское энергетическое объединение".

Как отмечается, в целом без света находилось 2078 потребителей в 15 населенных пунктах.

"На территории обслуживания Кременского РЕМ остаются без света из-за повреждения трансформатора 86 бытовых потребителей и 3 юридические лица в населенном пункте Красная Дубрава. На территории обслуживания Новопсковского РЕМ остаются без света 82 абоненты в населенных пунктах Бунчуковка и Грицаивка и так далее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийные отключения, вызванные неблагоприятными погодными условиями и нестабильностью энергосистемы Луганской области, которая возникла в результате отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение полтора года.

В настоящее время остро стоит проблема с отсутствием топлива и ремонтных материалов для оперативно-выездных бригад Луганского энергетического объединения.

Как сообщалось, 14 июля из-за непогоды было обесточено почти 9 тыс. потребителей в Северодонецке и на Попаснянщине, в том числе, без электроэнергии оказалась шахта "Тошкивска", где под землей почти 6 часов было заблокировано 88 горняков.

Кроме того, 9 июля на Луганщине произошло масштабное обесточивание и очередное выделение энергосистемы области в режиме "энергоострова" - вследствие отключения одного из энергоблоков на Луганской ТЭС.

Напомним, что в Луганской области из-за непогоды более тысячи абонентов сутки находятся без света.