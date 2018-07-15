В Луганской области из-за непогоды более тысячи абонентов сутки находятся без света

Полностью обесточены три населенных пункта

В Луганской области из-за грозы уже сутки без света находятся три населенных пункта, еще 14 остались без электричества частично. Об этом сообщает ООО "Луганское энергетическое объединение".

Всего в результате непогоды без света остались 1244 потребителей, в том числе 545 абонентов в городе Рубежное.

В то же время ночью ремонтникам удалось восстановить электричество для 6,4 тысяч потребителей в Попаснянском районе (Крымское, Орехово, Новотошковка, Тошковка, Нижнее, Нижнее-1, Грачеве) и 2,3 тысячам потребителей города Северодонецк.

Напомним, 14 июля произошло аварийное обесточивание шахты в населенном пункте Тошковка. В результате происшествия под землей оказалось почти 90 шахтеров.

15 июля 90 шахтеров, которые в течение 6 часов были заблокированы под землей в связи с обесточиванием населенного пункта, вывели на поверхность.