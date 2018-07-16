У Луганській області понад 2 тис. людей залишаються без світла

Новини Надзвичайні події 16.07.2018 - 18:04
Іллюстративне фото (unsplash.com/mason nelson)
Іллюстративне фото (unsplash.com/mason nelson)

Світла немає у в 15 населених пунктах

У Луганській області понад 2 тис. людей залишаються без світла. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання".

Як зазначається, загалом без світла перебувало 2078 споживачів в 15 населених пунктах.

"На території обслуговування Кремінського РЕМ залишаються без світла через пошкодження трансформатора 86 побутових споживачів та 3 юридичні особи в населеному пункті Червона Діброва. На території обслуговування Новопсковського РЕМ залишаються без світла 82 абоненти в населених пунктах Бунчуківка та Грицаївка і так далі", - йдеться у повідомленні.

У Луганській області понад 2 тис. людей залишаються без світла

У Луганській області понад 2 тис. людей залишаються без світла

Зазначається, що аварійні відключення викликані несприятливими погодними умовами та нестабільністю енергосистеми Луганської області, яка виникла внаслідок відсутності належного технічного обслуговування протягом півтори року.

Наразі гостро стоїть проблема з відсутністю палива та ремонтних матеріалів для оперативно-виїзних бригад Луганського енергетичного об’єднання.

Як повідомлялося, 14 липня через негоду було знеструмлено майже 9 тис. споживачів в Сєверодонецьку та на Попаснянщині, в тому числі, без електроенергії опинилась шахта "Тошківська", через що під землею майже 6 годин було заблоковано 88 гірників.

Крім того, 9 липня на Луганщині сталося масштабне знеструмлення та чергове виділення енергосистеми області в режим "енергоострова" - внаслідок відключення одного із енергоблоків на Луганській ТЕС.

Нагадаємо, що у Луганській області через негоду понад тисяча абонентів добу перебувають без світла.

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Теги:  Луганськ,  Луганськ,  свет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС