Світла немає у в 15 населених пунктах

У Луганській області понад 2 тис. людей залишаються без світла. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання".

Як зазначається, загалом без світла перебувало 2078 споживачів в 15 населених пунктах.

"На території обслуговування Кремінського РЕМ залишаються без світла через пошкодження трансформатора 86 побутових споживачів та 3 юридичні особи в населеному пункті Червона Діброва. На території обслуговування Новопсковського РЕМ залишаються без світла 82 абоненти в населених пунктах Бунчуківка та Грицаївка і так далі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аварійні відключення викликані несприятливими погодними умовами та нестабільністю енергосистеми Луганської області, яка виникла внаслідок відсутності належного технічного обслуговування протягом півтори року.

Наразі гостро стоїть проблема з відсутністю палива та ремонтних матеріалів для оперативно-виїзних бригад Луганського енергетичного об’єднання.

Як повідомлялося, 14 липня через негоду було знеструмлено майже 9 тис. споживачів в Сєверодонецьку та на Попаснянщині, в тому числі, без електроенергії опинилась шахта "Тошківська", через що під землею майже 6 годин було заблоковано 88 гірників.

Крім того, 9 липня на Луганщині сталося масштабне знеструмлення та чергове виділення енергосистеми області в режим "енергоострова" - внаслідок відключення одного із енергоблоків на Луганській ТЕС.

Нагадаємо, що у Луганській області через негоду понад тисяча абонентів добу перебувають без світла.