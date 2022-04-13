В Луганской области более 130 тысяч потребителей остались без света

В Луганской области из-за постоянных обстрелов возникли проблемы с коммунальными коммуникациями. Без электроэнергии остались 131 152 потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.
В частности, 15 тысячам семей из трех населенных пунктов снова подсоединили электроэнергией.
"Газовикам удалось вернуть голубое топливо в часть домов луганчан. Усиленно работают и электрики - из 50 тысяч обесточенных на днях абонентов 15 тысяч вновь со светом. Это жители трех населенных пунктов Луганщины", - говорится в сообщении.
Также сейчас без электроснабжения находятся 33 населенных пункта - 21 полностью и 12 частично. Всего обесточены 131 152 потребителей.
Кроме того, без газоснабжения остаются 38 населенных пунктов (130 071 абонент) - 31 полностью и семь частично.
Ранее мы сообщали, что в Луганской области кафиры разрушили еще 12 жилых домов, есть жертвы.
Также мы писали, что оккупанты обстреляли Новодружеск в Луганской области.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!