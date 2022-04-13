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В Луганской области более 130 тысяч потребителей остались без света

В Луганской области у нас нет света (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Луганской области из-за постоянных обстрелов возникли проблемы с коммунальными коммуникациями. Без электроэнергии остались 131 152 потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.

В частности, 15 тысячам семей из трех населенных пунктов снова подсоединили электроэнергией.

"Газовикам удалось вернуть голубое топливо в часть домов луганчан. Усиленно работают и электрики - из 50 тысяч обесточенных на днях абонентов 15 тысяч вновь со светом. Это жители трех населенных пунктов Луганщины", - говорится в сообщении.

Также сейчас без электроснабжения находятся 33 населенных пункта - 21 полностью и 12 частично. Всего обесточены 131 152 потребителей.

Кроме того, без газоснабжения остаются 38 населенных пунктов (130 071 абонент) - 31 полностью и семь частично.

Ранее мы сообщали, что в Луганской области кафиры разрушили еще 12 жилых домов, есть жертвы.

Также мы писали, что оккупанты обстреляли Новодружеск в Луганской области.

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