В Луганской области более 130 тысяч потребителей остались без света

В частности, 15 тысячам семей из трех населенных пунктов снова подсоединили электроэнергией.

"Газовикам удалось вернуть голубое топливо в часть домов луганчан. Усиленно работают и электрики - из 50 тысяч обесточенных на днях абонентов 15 тысяч вновь со светом. Это жители трех населенных пунктов Луганщины", - говорится в сообщении.

Также сейчас без электроснабжения находятся 33 населенных пункта - 21 полностью и 12 частично. Всего обесточены 131 152 потребителей.

Кроме того, без газоснабжения остаются 38 населенных пунктов (130 071 абонент) - 31 полностью и семь частично.