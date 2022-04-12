Оккупанты обстреляли Новодружеск в Луганской области: погиб человек
В Новодружеске Луганской области в результате обстрелов российских оккупантов в жилом доме погиб один человек. Также десятки домов в разных городах разрушены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОВА Сергея Гайдая.
По его словам, обстрелы на территории Луганской области продолжаются.
"Во время обстрелов: один погибший (г. Новодружеськ), спасено 10 человек (м. Северодонецк)", - говорится в сообщении.
Также в Кременной в результате обстрелов россиян начался пожар на складском здании площадью 200 квадратных метров.
Всего в Северодонецке, Рубежном, Кременной, Новодружеске в течение 12 апреля повреждено около 17 объектов, 8 частных жилых домов, 6 хозяйственных сооружений, 1 объект инфраструктуры.
Оккупанты обстреляли Новодружеске в Луганской области (t.me/luhanskaVTSA)
Ранее мы сообщали, что в Луганске оккупанты объявили очередную волну мобилизации мужчин.
Также мы писали, что украинские военные уничтожили полевой склад боеприпасов оккупантов в Луганской области.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!