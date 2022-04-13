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У Луганській області понад 130 тисяч споживачів залишилися без світла

У Луганській області у наслених пунктах немає світла (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Луганській області через постійні обстріли виникли проблеми з комунальними комунікаціями. Без електроенергії залишилися 131 152 споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Зокрема, 15 тисячам сімей із трьох населених пунктів знову під'єднали електроенергією.

"Газовикам вдалося повернути блакитно паливо в частину домівок луганчан. Посилено працюють і електрики - із 50 тисяч знеструмлених днями абонентів 15 тисяч знов зі світлом. Це жителі трьох населених пунктів Луганщини", - йдеться у повідомленні.

Також наразі без електропостачання перебувають 33 населених пункти - 21 повністю та 12 частково. Загалом знеструмлені 131 152 споживачів.

Окрім того, без газопостачання залишаються 38 населених пунктів (130 071 абонент) - 31 повністю та сім частково.

Раніше ми повідомляли, що у Луганській області окупанти зруйнували ще 12 житлових будинків, є жертви.

Також ми писали, що окупанти обстріляли Новодружеськ у Луганській області.

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