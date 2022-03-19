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В Луганской области почти 100 тысяч человек без света

В Лунской области потребители остались без света (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Россияне непрерывно обстреливают Луганскую область. Из-за этого в регионе обесточены 26 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Луганское энергетическое объединение".

Сообщается, что работы по восстановлению энергоснабжения ведутся.

В частности, 26 населенных пунктов полностью находятся без электроэнергии, 12 частично. Также без света находятся 98 364 потребителей, 627 ТП отключено.

"Ремонтируем подстанции, понемногу вводим их в работу. Не теряем времени, работаем. Как только получаем возможность безопасно выполнять работы, продолжаем возвращать свет в дома. Понимая, насколько это сейчас важно в такое сложное время, не останавливаемся", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что энергетики получили еще 170 терминалов Starlink Илона Маска.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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ЛуганскЭлектроэнергия