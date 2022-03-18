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Энергетики получили еще 170 терминалов Starlink Илона Маска, - ДТЭК

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Пятница 18 марта 2022 14:31
Энергетики получили еще 170 терминалов Starlink Илона Маска, - ДТЭК Фото: энергетики получили еще 170 терминалов Starlink Илона Маска, - ДТЭК
Автор: Артем Горовенко

Энергетики компании ДТЭК получили еще 170 терминалов спутникового интернета Starlink от SpaceX Илона Маска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Дополнительные 170 терминалов спутникового интернета Starlink помогут энергетикам компании эффективнее поддерживать стабильную работу электросетей, и поспособствует скорейшему восстановлению электроснабжения ремонтными бригадами", - говорится в сообщении.

Энергетики на местах уже начали получать терминалы Starlink. Они помогут еще быстрее и эффективнее ликвидировать последствия вражеских обстрелов электросетей и возвращать свет в дома украинцев, отметили в компании.

Ранее сообщалось, что ДТЭК мобилизовал все имеющиеся аварийные бригады энергетиков для восстановления электроснабжения пострадавших от войны населенных пунктов в круглосуточном режиме. Только в Киевской области работает 30 аварийно-ремонтных бригад.

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ДТЭК Илон Маск
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