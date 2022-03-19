В Луганской области почти 100 тысяч человек без света

Россияне непрерывно обстреливают Луганскую область. Из-за этого в регионе обесточены 26 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Луганское энергетическое объединение".

"Ремонтируем подстанции, понемногу вводим их в работу. Не теряем времени, работаем. Как только получаем возможность безопасно выполнять работы, продолжаем возвращать свет в дома. Понимая, насколько это сейчас важно в такое сложное время, не останавливаемся", - говорится в сообщении.

В частности, 26 населенных пунктов полностью находятся без электроэнергии, 12 частично. Также без света находятся 98 364 потребителей, 627 ТП отключено.

Сообщается, что работы по восстановлению энергоснабжения ведутся.

Ранее мы сообщали, что энергетики получили еще 170 терминалов Starlink Илона Маска.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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