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У Луганській області майже 100 тисяч людей без світла

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Луганська область , Субота 19 березня 2022 20:11
У Луганській області майже 100 тисяч людей без світла У Лунській області споживачі залишись без світла (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Росіяни безупинно обстрілюють Луганську область. Через це у регіоні знеструмлено 26 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Луганське енергетичне об'єднання".

Повідомляється, що роботи з відновлення енергопостачання ведуться.

Зокрема, 26 населених пунктів повністю знаходяться без електроенергії, 12 частково. Також без світла перебувають 98 364 споживачів, 627 ТП відключено.

"Ремонтуємо підстанції, потроху вводимо їх в роботу. Не гаємо часу, працюємо. Як тільки отримуємо можливість безпечно виконувати роботи, продовжуємо повертати світло у домівки. Розуміючи, наскільки це зараз важливо у такий складний час, не зупиняємося", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що енергетики отримали ще 170 терміналів Starlink Ілона Маска.

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