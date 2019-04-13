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В Луганской обл. на заводе произошел взрыв, есть погибший

Новости » Происшествия    13.04.2019 - 14:01
В Луганской обл. на заводе произошел взрыв, есть погибший
Фото: взрыв на заводе в Лисичанске (lg.dsns.gov.ua)

В результате взрыва на заводе погибла 1 работница предприятия

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что в городе Лисичанск результате взрыва на Желатиновому заводе погибли один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

В ГСЧС рассказали, что в цехе производства костного клея на ТВД "Лисичанский Желатиновый завод" произошел взрыв технологического оборудования, который привел разрушение фасадной части здания.

"Во время разборов завала найдено погибшую женщину - работника предприятия", - сообщили спасатели.

На месте происшествия работает 5 единиц специальной техники, а также 21 человек личного состава.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Кропивницкому произошел взрыв. При осмотре обнаружили повреждение электрощитовой, а также фрагменты, внешне похожие на корпус от взрывного устройства.

Напомним, в центре Харькова произошел взрыв. Пострадавший включил газ для приготовления чая и несвоевременно его поджег, в результате волонтер получил ожоги головы, шеи, ушей, кистей обеих рук (всего около 10% тела), в шоковом состоянии пострадавшего доставили в больницу скорой и неотложной помощи.

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