В Луганській обл. на заводі стався вибух, є загибла

Фото: вибух на заводі в Лисичанську (lg.dsns.gov.ua)

В результаті вибуху на заводі загинула 1 робітниця підприємства

В Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що у місті Лисичанськ внаслідок вибуху на Желатиновому заводі загинуло одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

В ДСНС розповіли, що у цеху виробництва кісного клею на ТВД "Лисичанський Желатиновий завод" стався вибух технологічного обладнання, який привів руйнування фасадної частини будівлі.

"Під час розборів завалу знайдено загиблу жінку - працівника підприємства", - повідомили рятувальники.

На місці пригоди працює 5 одиниць спеціальної техніки, а також 21 чоловік особового складу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Кропивницькому стався вибух. При огляді виявили пошкодження електрощитової, а також фрагменти, зовні схожі на корпус від вибухового пристрою.

Нагадаємо, у центрі Харкова стався вибух. Постраждалий включив газ для приготування чаю і несвоєчасно його підпалив, в результаті волонтер отримав опіки голови, шиї, вух, кистей обох рук (всього близько 10% тіла), у шоковому стані потерпілого доставили в лікарню швидкої і невідкладної допомоги.