В Луганской обл. заочно осудили трех организаторов "референдума"

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Их признали виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

В Луганской области заочно приговорили к заключению трех организаторов так называемого "референдума" в поддержку террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

Как сообщается, их признали виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и присудили по 6 лет лишения свободы двум обвиняемым и 7 лет еще одному.

Расследования правоохранители проводили заочно, поскольку подозреваемые скрывались на оккупированной территории Луганской области.

"Весной 2014 года гражданка Украины вступила в преступный сговор с двумя другими обвиняемыми, а также лицами, в отношении которых отдельно осуществляется досудебное расследование, с целью проведения на территории Лисичанска незаконного "референдума" в поддержку "Акта о государственной самостоятельности "Луганской народной республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемые организовали комплектования так называемых "избирательных комиссий", поиск помещений для голосования, перевозки бюллетеней, ящиков и списков "избирателей", а также координировали работу созданного "избирательного участка" в день проведения псевдореферендума 11 мая 2014 года.

"Кроме того, один из организаторов, находясь на должности секретаря Лисичанского городского совета, при отсутствии городского головы созвала внеочередную сессию, на которой был признан так называемый "Акт о государственной самостоятельности "ЛНР", а также осуществляла публичные выступления антиукраинского содержания", - добавили в пресс-службе.

Напомним, прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы г. Горное, которая была членом "избирательной комиссии" во время так называемого референдума по созданию "ЛНР".

Ранее прокуратура открыла дело по факту организации и проведение "выборов" оккупационной администрацией России на временно оккупированной территории Луганской области 11 ноября 2018 года.