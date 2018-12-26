В Луганській обл. заочно засудили трьох організаторів "референдуму"

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Їх визнали винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України

В Луганській області заочно засудили до ув’язнення трьох співорганізаторів так званого "референдуму" на підтримку терористичної організації "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.

Як повідомляється, їх визнали винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та присудили по 6 років позбавлення волі двом обвинуваченим та 7 років ще одному.

Розслідування правоохоронці проводили заочно, оскільки підозрювані переховувались на окупованій території Луганської області.

"Навесні 2014 року громадянка України вступила в злочинну змову з двома іншими обвинуваченими, а також особами, щодо яких окремо здійснюється досудове розслідування, з метою проведення на території Лисичанська незаконного "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність "Луганської народної республіки", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що обвинувачені організували комплектування так званих "виборчих комісій", пошук приміщень для голосування, перевезення бюлетенів, скриньок та списків "виборців", а також координували роботу створеної "виборчої дільниці" в день проведення псевдореферендуму 11 травня 2014 року.

"Крім того, одна з осіб, перебуваючи на посаді секретаря Лисичанської міської ради, за відсутності міського голови скликала позачергову сесію, на якій було визнано так званий "Акт про державну самостійність "ЛНР", а також здійснювала публічні виступи антиукраїнського змісту", – каже слідство.

Нагадаємо, прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно мешканки м. Гірське, яка була членом "виборчої комісії" під час так званого референдуму щодо створення "ЛНР".

Раніше прокуратура відкрила справу за фактом організації та проведення "виборів" окупаційною адміністрацією Росії на тимчасово окупованій території Луганської області 11 листопада 2018 року.