У Луганській області судитимуть учасницю виборчкому "референдуму" за створення "ЛНР"

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Жінці загрожує до 10 рокі позбавлення волі

Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно мешканки м. Гірське, яка була членом "виборчої комісії" під час так званого референдуму щодо створення "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу прокуратури.

Встановлено, що у травні 2014 року жінка погодилася взяти участь у проведенні на території м. Гірське 11 травня 2014 року "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність "ЛНР".

"Під час проведення незаконного "референдуму" на виборчій дільниці, яку розташували в приміщенні будинку культури "Україна", дана особа виконувала функції члена комісії", - повідомили в прокуратурі.

Зокрема, жінка вела облік осіб, які брали участь у голосуванні, видавала їм бюлетені. Також вона брала участь у підрахунку голосів та підписувала протокол про результати "референдуму".

Прокуратура кваліфікує таке кримінальне порушення мешканки Гірського як спробу за змовою з іншими особами змінити межі території та державного кордону України (ч. 2 ст. 110 КК України). За це передбачено позбавлення волі від 5 до 10 років, також можлива конфіскація майна.

"Під час досудового розслідування підозрювана повністю визнала свою провину у вчиненні кримінального правопорушення, щиро розкаялася та активно сприяла розкриттю злочину", - повідомили в прес-службі прокуратури.

Нагадаємо, прокуратура відкрила справу за фактом організації та проведення "виборів" окупаційною адміністрацією Росії на тимчасово окупованій території Луганської області 11 листопада 2018 року.