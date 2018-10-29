У Луганській обл. з шахти не забирають добуте вугілля і не виплачують зарплату гірникам

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У багатьох шахтах регіону гірникам не виплачують заробітну плату

У Луганській області в Тошковській шахті, яка належить ДКХ "Первомайськвугілля", лежить 45 тон вугілля, реалізацією якого не займається підприємство. Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Восточную правозащитную группу".

Як зазначають правозахисники, видобуте вугілля лежить уже декілька років. Водночас у багатьох шахтах регіону гірникам не виплачують заробітну плату.

Правозахисники зазначають, що подібна ситуація склалася на багатьох шахтах регіону.

В свою чергу група "Восток-SOS-освобожденные города" повідомляє, що у Тошковській шахті також з 1974 року не проводилася модернізація (шахта діє з 1932 року).

"Обладнання зношене на 70%, а видобуток вугілля проводиться за допомогою відбійного молотка, що є давно застарілою технологією", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заборгованість по зарплатах перед шахтарями становить 488 млн гривень. Такі дані минулого тижня навів міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

Кабінет міністрів України схвалив перерахування 300 млн гривень до спеціального фонду бюджету для погашення боргів по зарплаті перед шахтарями.