В Луганской обл. кандидат проиграл выборы в Раду из-за двойника

В Луганской области кандидат в нардепы на внеочередных выборах в Верховную раду проиграл из-за двойника. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в своем Facebook.

КИУ отмечает, что кандидат потерял часть голосов из-за кандидата-двойника.

"В Луганской области окружная избирательная комиссия 106 завершила подсчет голосов, признав избранным кандидата от "Слуги народа" А. Кузнецова. За него проголосовали 21,49% избирателей. На втором месте самовыдвиженец Ю. Фурман с результатом 19,37%. При этом двойник этого кандидата, самовыдвиженец А. Фурман, получил 3,44% голосов. Таким образом, с учетом этих голосов, победу в округе мог получить Ю. Фурман", - указано в сообщении.

Как писало РБК-Украина, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 95% протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду. Так, у партии "Слуга народа" 43.13% голосов. У "Оппозиционной платформы "За життя" - 13.06% голосов. За партию "Европейская солидарность" проголосовали 8.12% избирателей.

Напомним, ЦИК сегодня начал принимать бумажные протоколы окружных избирательных комиссий с мокрыми печатями по результатам выборов. Первыми сдали протоколы 37-й округ Днепропетровской области и 146-й округ Полтавской области.