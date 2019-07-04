Возле Станицы Луганской горит заминированный лес

Фото: пожар (dsns.gov.ua)

Во время пожара произошел взрыв, в результате которого пострадал человек

Возле села Колесниковка Станично-Луганского района горит заминированный лес, в результате пожара пострадал человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Во время пожара произошел взрыв, в результате которого получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства.

"По состоянию на 7 часов 4 июля к месту пожара направлены 110 человек и 25 ед. техники, из них от ГСЧС 86 чел. о/с и 20 ед. техники, в том числе пиротехническая группа в составе 10 человек и 3 ед. техники", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 апреля произошел пожар в Чернобыльской зоне в районе поселка Полесское. По данным спасателей, горели 20 гектаров поля. Огонь удалось погасить только на следующий день.

РБК-Украина писало, что в Киеве горел бизнес-центр ModnaVilla. На месте спасатели установили, что пожар возник на 1-м этаже и распространился на второй этаж. Пострадавших не было.

Кроме того, в прошлом году в Киеве горела свалку на Русановских садах, огонь охватил около 200 квадратных метров леса.