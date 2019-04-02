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В Киеве горел бизнес-центр

Новости » Происшествия    02.04.2019 - 11:55
В Киеве горел бизнес-центр
Фото: пожар в БЦ ModnaVilla (dsns.gov.ua)

В результате пожара в ModnaVilla пострадал один человек

В Киеве утром, 2 апреля, горел бизнес-центр ModnaVilla. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в столице (ГСЧС).

Установлено, что 2 апреля в 9:15 в оперативно-координационный центр ГСЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре в 5-этажном офисном здании по адресу Харьковское шоссе 201/203, что в Дарницком районе столицы.

По прибытию на место происшествия, спасатели установили, что пожар возник на 1-м этаже. В частности, начали гореть материалы для утепления здания с распространением на 2 этаж. Площадь пожара составила 150 кв. м.

Сообщается, что до прибытия первых спасательных подразделений работники из соседних офисов пытались самостоятельно потушить пожар, в результате чего госпитализировали пострадавшего с подозрением на отравление угарным газом и двоих граждан осматривали работники скорой помощи.

В 9:59 пожар был локализован, а в 10:36 ликвидирован.

 

Фото: пожар в БЦ ModnaVilla (dsns.gov.ua/facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, в начале недели неизвестный поджог магазин Roshen на Крещатике. Позже полиция сообщила о задержании подозреваемого. Это был второй подобный пожар за сутки после того, как вечером 17 марта подожгли магазин возле станции метро "Героев Днепра". Огонь не нанес сильного ущерба, повредив только утеплитель на фасаде.

Позже в Киеве подожгли еще один магазин Roshen в Дарницком районе.

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