Пожар в Чернобыльской зоне потушили

Фото: пожар в Чернобыльской зоне (dsns.gov.ua)

Пожар потушили утром 3 апреля

Пожар в Чернобыльской зоне в районе поселка Полесское потушили по состоянию на утро 3 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что вчера в 14:18 поступила информация о пожаре в зоне отчуждения вблизи поселка Полесское на открытой территории. По данным спасателей, горели 20 гектаров поля и около 30 полуразрушенных зданий. Возгорание локализовали около 17:00

Также сообщается, что 3 апреля в 07:00 пожар был потушен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве горел бизнес-центр ModnaVilla на Харьковском шоссе. На месте спасатели установили, что пожар возник на 1-м этаже и распространился на второй этаж. Площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Отметим, в период с 1 апреля до 15 июня в лесах и на объектах благоустройства в Украине начался "сезон тишины". Это означает, что запрещены любые мероприятия, которые могут быть источником повышенного шума и беспокойства. В случае нарушения "тишины" предусмотрены штрафы от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов.