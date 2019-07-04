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Біля Станиці Луганської горить замінований ліс

Новини » Надзвичайні події    04.07.2019 - 09:01
Біля Станиці Луганської горить замінований ліс
Фото: пожежа (facebook.com)

Під час пожежі стався вибух, внаслідок якого постраждала людина

Поблизу села Колесниківка Станично-Луганського району горить замінований ліс, в результаті пожежі постраждала людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Під час пожежі стався вибух, внаслідок чого отримав контузію та поранення руки тракторист лісового господарства.

"Станом на 7 годину 4 липня до місця пожежі направлено 110 чол. та 25 од. техніки, з них від ДСНС 86 чол. о/с та 20 од. техніки, у тому числі піротехнічна група у складі 10 чол. та 3 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

Даний факт зареєстровано. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 2 ст. 258 КК України "Терористичний акт".

Нагадаємо, 2 квітня сталась пожежа у Чорнобильській зоні в районі селища Поліське. За даними рятувальників, горіли 20 гектарів поля. Вогонь вдалось погасити лише на наступний день.

РБК-Україна писало, що у Києві горів бізнес-центр ModnaVilla. На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла на 1-му поверсі і поширилася на другий поверх. Постраждалих не було.

Крім того, минулого року у Києві горіло звалище на Русанівських садах, вогонь охопив близько 200 квадратних метрів лісу. 

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