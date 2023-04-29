UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Луганській області загострюється гуманітарна криза, цивільним відмовляють в ліках

Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованій частині Луганської області загострюється гуманітарна криза. Цивільним відмовляють в ліках, оскільки більшість йдуть на потреби росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

В тимчасово окупованих районах Луганської області загострюється гуманітарна криза, адже більшість медикаментів йдуть на потреби росіян.

"Після переведення більшості лікарень регіону у формат роботи військових шпиталів - цивільне населення не може отримати медичні послуги. Водночас люди зіткнулися з серйозним дефіцитом медикаментів, позаяк перевага у лікування надається російським військовим керівником окупаційних органів", - пише пресслужба.

Зазначається, що в регіоні також суттєво почали зростати ціни на продукти першої необхідності. Паралельно до зростання цін - зростає й безробіття.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними "Центру національного спротиву", російські окупанти також планують під виглядом "евакуації" депортувати до РФ всіх школярів з Горлівки Донецької області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськРосійська ФедераціяВійна в Україні