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В Луганской области обостряется гуманитарный кризис, гражданским отказывают в лекарствах

Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированной части Луганской области обостряется гуманитарный кризис. Гражданским отказывают в лекарствах, поскольку большинство идут на нужды россиян.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

Во временно оккупированных районах Луганской области обостряется гуманитарный кризис, ведь большинство медикаментов идут на нужды россиян.

"После перевода большинства больниц региона в формат работы военных госпиталей - гражданское население не может получить медицинские услуги. В то же время люди столкнулись с серьезным дефицитом медикаментов, так как предпочтение в лечении отдается российским военным руководителем оккупационных органов", - пишет пресс-служба.

В регионе также существенно начали расти цены на продукты первой необходимости. Параллельно росту цен - растет и безработица.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным "Центра национального сопротивления", российские оккупанты также планируют под видом "эвакуации" депортировать в РФ всех школьников из Горловки Донецкой области.

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