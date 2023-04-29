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В Луганській області загострюється гуманітарна криза, цивільним відмовляють в ліках

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Субота 29 квітня 2023 11:26
В Луганській області загострюється гуманітарна криза, цивільним відмовляють в ліках Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованій частині Луганської області загострюється гуманітарна криза. Цивільним відмовляють в ліках, оскільки більшість йдуть на потреби росіян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

В тимчасово окупованих районах Луганської області загострюється гуманітарна криза, адже більшість медикаментів йдуть на потреби росіян.

"Після переведення більшості лікарень регіону у формат роботи військових шпиталів - цивільне населення не може отримати медичні послуги. Водночас люди зіткнулися з серйозним дефіцитом медикаментів, позаяк перевага у лікування надається російським військовим керівником окупаційних органів", - пише пресслужба.

Зазначається, що в регіоні також суттєво почали зростати ціни на продукти першої необхідності. Паралельно до зростання цін - зростає й безробіття.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними "Центру національного спротиву", російські окупанти також планують під виглядом "евакуації" депортувати до РФ всіх школярів з Горлівки Донецької області.

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