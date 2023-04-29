В Луганській області загострюється гуманітарна криза, цивільним відмовляють в ліках
В тимчасово окупованій частині Луганської області загострюється гуманітарна криза. Цивільним відмовляють в ліках, оскільки більшість йдуть на потреби росіян.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".
В тимчасово окупованих районах Луганської області загострюється гуманітарна криза, адже більшість медикаментів йдуть на потреби росіян.
"Після переведення більшості лікарень регіону у формат роботи військових шпиталів - цивільне населення не може отримати медичні послуги. Водночас люди зіткнулися з серйозним дефіцитом медикаментів, позаяк перевага у лікування надається російським військовим керівником окупаційних органів", - пише пресслужба.
Зазначається, що в регіоні також суттєво почали зростати ціни на продукти першої необхідності. Паралельно до зростання цін - зростає й безробіття.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними "Центру національного спротиву", російські окупанти також планують під виглядом "евакуації" депортувати до РФ всіх школярів з Горлівки Донецької області.
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