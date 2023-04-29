В Луганской области обостряется гуманитарный кризис, гражданским отказывают в лекарствах
Во временно оккупированной части Луганской области обостряется гуманитарный кризис. Гражданским отказывают в лекарствах, поскольку большинство идут на нужды россиян.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".
Во временно оккупированных районах Луганской области обостряется гуманитарный кризис, ведь большинство медикаментов идут на нужды россиян.
"После перевода большинства больниц региона в формат работы военных госпиталей - гражданское население не может получить медицинские услуги. В то же время люди столкнулись с серьезным дефицитом медикаментов, так как предпочтение в лечении отдается российским военным руководителем оккупационных органов", - пишет пресс-служба.
В регионе также существенно начали расти цены на продукты первой необходимости. Параллельно росту цен - растет и безработица.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным "Центра национального сопротивления", российские оккупанты также планируют под видом "эвакуации" депортировать в РФ всех школьников из Горловки Донецкой области.
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