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В Луганській області викрили ще вісьмох "правоохоронців" (фото)

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Луганськ, Понеділок 03 жовтня 2022 18:23
В Луганській області викрили ще вісьмох "правоохоронців" (фото) Фото: в Луганській області викрили ще вісьмох псевдоправоохоронців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У Старобільському районі Луганської області викрито ще восьмеро колаборантів, які стали псевдоправоохоронцями, серед них - депутат селищної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську обласну прокуратуру.

"За процесуального керівництва Старобільської окружної прокуратури Луганської області викрито ще восьмеро колаборантів, які обійняли посади у незаконних правоохоронних органах так званої "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

В Луганській області викрили ще вісьмох &quot;правоохоронців&quot; (фото)

Серед фігурантів - депутат Міловської селищної ради, який до 2014 року працював в системі МВС. Інші - без досвіду роботи в правоохоронних органах.

Слідством встановлено, що мешканці Новопсковської, Міловської та Марківської громад Старобільського району після захоплення населених пунктів перейшли на бік ворога та добровільно почали співрацювати з окупаційної владою країни-агресора.

У період воєнного стану вказані особи присягнули на вірність так званій "ЛНР" та у подальшому були прийняті до штату так званих "відділів МВС ЛНР".

Що загрожує колаборантам?

За добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, загрожує покарання - 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Наразі їм повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, що в Херсонській та в Запорізькій області СБУ також ідентифікувала місцевих колаборантів, які влаштувались у "МВД РФ".

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