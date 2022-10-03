В Луганській області викрили ще вісьмох "правоохоронців" (фото)

У Старобільському районі Луганської області викрито ще восьмеро колаборантів, які стали псевдоправоохоронцями, серед них - депутат селищної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську обласну прокуратуру .

"За процесуального керівництва Старобільської окружної прокуратури Луганської області викрито ще восьмеро колаборантів, які обійняли посади у незаконних правоохоронних органах так званої "ЛНР", - йдеться в повідомленні.

Серед фігурантів - депутат Міловської селищної ради, який до 2014 року працював в системі МВС. Інші - без досвіду роботи в правоохоронних органах.

Слідством встановлено, що мешканці Новопсковської, Міловської та Марківської громад Старобільського району після захоплення населених пунктів перейшли на бік ворога та добровільно почали співрацювати з окупаційної владою країни-агресора.

У період воєнного стану вказані особи присягнули на вірність так званій "ЛНР" та у подальшому були прийняті до штату так званих "відділів МВС ЛНР".

Що загрожує колаборантам?

За добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, загрожує покарання - 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Наразі їм повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).